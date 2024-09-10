A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve grubun zirvesine yerleşti. Maçın yıldızı, 3 golle hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu olurken, Eren Elmalı da sergilediği performansla göz doldurdu. Galler deplasmanında sakatlığı nedeniyle yer alamayan Eren, İzlanda karşısında sahaya ilk 11'de çıkarak sol bek pozisyonunda müthiş bir oyun ortaya koydu.

Eren Elmalı, özellikle defansif katkılarıyla dikkat çekerken, hücumda da etkili oldu. Maçın ikinci yarısında Kerem Aktürkoğlu'nun ikinci golüne asist yaparak takımına büyük katkı sağladı. Milli futbolcu, maç boyunca yaptığı 38 pasın 35'inde isabet sağladı ve %92,1'lik bir pas isabet oranı yakalayarak takımda en az pas hatası yapan isim oldu. Topla 65 kez buluşan Eren, defansta 3 uzaklaştırma ve 5 pas arası yaparak önemli bir savunma katkısı sundu. Aynı zamanda 12 ikili mücadelenin 5'ini kazandı ve 3 kez şut pası vererek hücumda da fark yarattı.

"Bana Roberto Carlos'u hatırlattı"

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'un 2'nci haftasında Türkiye'nin İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Nihat Kahveci, Eren Elmalı'nın performansını övdü. Kahveci, Eren'in maçtaki çabukluğunu ve defansif müdahalelerini efsane sol bek Roberto Carlos'un zirve dönemine benzetti. Kahveci, "Kerem Aktürkoğlu'nun harika performansından sonra bir isim daha dikkat çekti, o da Eren Elmalı. Kariyerinin en iyi performanslarından birini sergiledi. Onun defansif katkıları ve sahadaki çabukluğu bana Roberto Carlos'u hatırlattı. Açıkçası, bu kadar iyi bir performans beklemiyordum," şeklinde değerlendirme yaptı.

Milli Takım kariyerinde 11. kez sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, bu maçta ilk asistini yaparak takımına önemli bir katkı sağladı. Bu performansıyla Eren, hem defansif hem de hücum anlamında milli takım için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Maç boyunca sergilediği soğukkanlı oyun ve başarılı paslarıyla Eren Elmalı, İzlanda karşısında elde edilen bu galibiyette kilit isimlerden biri oldu ve taraftarların takdirini topladı.