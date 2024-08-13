Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ikamet eden Çağatay Hacıoğulları, bu sıradışı olayın kahramanı oldu.

Yüzmek amacıyla girmişti

Çağatay Hacıoğulları, serinlemek amacıyla girdiği denizde yüzerken, yanında bir levrek balığı yüzdüğünü fark etti. Balığın hareketlerini bir süre dikkatle izleyen Hacıoğulları, aniden harekete geçerek balığı eliyle yakalamayı başardı. Suya dalmış bir halde levrekle mücadele eden vatandaş, sonunda balığı yakalayıp sahile çıkardı.

Sahilde zafer pozu

Hacıoğulları, kıyıya çıkar çıkmaz yakaladığı dev levrekle birlikte zafer pozu verdi. Bu olağanüstü anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Hacıoğulları'nın, levrek balığını sudan çıkarırken yaşadığı heyecan ve mutluluk açıkça görülüyor.

"Sonunda başardım ve kıyıya çıkardım"

Çağatay Hacıoğulları, "Denize sadece yüzmek için girmiştim. Bu kadar büyük bir balığı yakalayabileceğimi hiç düşünmemiştim. Balığı gördüğümde çok şaşırdım ama onu yakalamak için elimden geleni yaptım. Sonunda başardım ve kıyıya çıkardım," diyerek yaşadığı deneyimi anlattı.