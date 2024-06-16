Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Kerki Solfej’in düzenlediği yaz konserleri kapsamında geçtiğimiz akşam Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.
Gecede binlerce hayranının geldiği konserini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açan sanatçı, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını dört nesilden oluşan Antalya korosu eşliğinde söyledi.
Notları düşük olanlar üzülmesinler
Erol Evgin, konserinin ilerleyen saatlerinde; “Aramızda öğrenciler de var. Bugün karne günü, öğrenci kardeşlerimizi kutluyorum. Notları düşük olanlar üzülmesinler, çalışır düzeltirler. Güzel bir tatili hak ettiniz” sözleriyle, tüm öğrencilere iyi tatiller diledi.
Muhabir: Mesut Varlık