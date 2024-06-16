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Erol Evgin , konserinin ilerleyen saatlerinde; “Aramızda öğrenciler de var. Bugün karne günü, öğrenci kardeşlerimizi kutluyorum. Notları düşük olanlar üzülmesinler, çalışır düzeltirler. Güzel bir tatili hak ettiniz” sözleriyle, tüm öğrencilere iyi tatiller diledi.

Hobisi işi oldu | Kendi markasını kurdu!

Hobisi işi oldu | Kendi markasını kurdu!

Gecede binlerce hayranının geldiği konserini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açan sanatçı, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını dört nesilden oluşan Antalya korosu eşliğinde söyledi.

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