Galatasaray, lige Hatayspor galibiyetiyle başlarken ardından 2. haftada Konyaspor’u 2-1 geçti. Üçüncü hafta oynanması planlanan ve Young Boys maçından dolayı ertelenen maç için bu akşam sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılılar sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

TFF’den yapılan son dakika açıklamasında 5. ve 6. hafta maçlarının programı duyuruldu. Açıklamanın devamında ise 3. haftada oynanması planlanan ve ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK mücadelesinin tarihi açıklandı.



Galatasaray ve Gaziantep FK arasında oynanacak erteleme mücadelesi bugün saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray'ın eksikleri

Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Mauro Icardi ve Hakim Ziyech forma giyemeyecek. Öte yandan Çaykur Rizespor maçında forma giyen Victor Osimhen ve Ismail Jakobs forma giyemeyecek. Freiburg'dan yeni transfer ise Roland Sallai'da şans bulamayacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış, Batshuayi.



Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Ogün, Mandouki, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Kodro.