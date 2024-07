Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından bu yıl ilk defa enstitülerden mezun olan lisansüstü öğrencilere mezuniyet töreni düzenlendi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören kapsamında; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde eğitimini tamamlayan doktora ve yüksek lisans öğrencilerine bu yıl ilk defa düzenlenen törenle diplomaları verildi.

Törene; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ile Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit ve Zafer Çağlıtalaslıgil, İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Püsküllü, fakülte dekanları, enstitü müdürleri, akademisyenler ve mezun öğrenciler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende ilk olarak mini ney konseri düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye olarak araştırmaya her zaman önem verdiklerini belirterek, Kayseri Belediyeleri olarak dayanışma içerisinde her zaman güzel işler yapma özelliklerinin olduğunu söyledi.

Konuşmasında Kayseri’nin birliğin, beraberliğin ve huzurun şehri olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında lisansüstü eğitimin önemine dikkat çekerek, “Sevgili mezunlarımız, yüksek lisans ve doktora farklı bir gururdur. Herkese nasip olmuyor. Bu yüzden kıymetini bilin. Lütfen ar-ge süreçlerinde var olmaya devam edelim. Üniversitelerimizin sizin gibi araştırmacılara ihtiyacı var. Yolunuz ve bahtınız her zaman açık olsun” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ise yaptığı konuşmasında “Erciyes Üniversitesi bizim gururumuz. Yaptıkları çalışmalar ile bizler her zaman gururlandırıyor. Bizlere düşen görev üniversitemize her zaman sahip çıkarak her türlü desteği vermek” diye konuştu.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitü Müdürü Doç. Dr. Neslihan Altuncuoğlu, Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Arak, Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Emel Kızılkaya Aydoğan, Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitü Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul, Güzel Sanatlar Enstitü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Çoruh, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Bilal Akyüz, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Atabey Kılıç da törende birer konuşma yaparak mezunları tebrik ettiler.

Konuşmalarından ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’na günün anısına mezuniyet atkısı takdim edildi.

Tören doktora ve yüksek lisans programlarında eğitimini tamamlayan öğrencilere diplomaları verilmesi ve mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından sona erdi.