Erzincan’ın şehir merkezine sadece 3 km mesafede bulunan 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı, özellikle topçu er sınıfında asker yetiştiren bir birlik olarak biliniyor. Erzincan’a çeşitli ulaşım seçenekleriyle ulaşmak mümkündür.

Ulaşım seçenekleri:

Karayolu ile Ulaşım: Erzincan’a otobüsle ulaşmak oldukça kolaydır. Erzincan Otogarı’na Türkiye’nin birçok ilinden direkt otobüs seferleri bulunmaktadır. Ancak kış aylarında ulaşım koşulları zorlu olabilir. Otogardan 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı’na ulaşmak için belediye otobüslerini veya taksileri kullanabilirsiniz. Demiryolu ile Ulaşım: Erzincan’a demiryolu ile ulaşmak isteyenler için Doğu Ekspresi, Ankara-Erzincan-Kars güzergahında hizmet vermektedir. Bu seçenek, daha sınırlı olsa da trenle seyahat etmek isteyenler için uygun bir alternatiftir. Seyahatinizi planlamadan önce biletinizi almayı unutmayın. Havayolu ile Ulaşım: Erzincan’a uçakla seyahat etmek isteyenler için Erzincan Havaalanı şehir merkezine 17 km mesafededir. Havaalanına indikten sonra şehir merkezine taksiler veya firma acentelerinin servis araçları ile ulaşım sağlanabilir. SON DAKİKA: Narin Güran davasında gerekçeli karar: Cani açıklandı mı?

Asker adaylarının birlikteki işlemleri:

Asker adayları, Erzincan’daki 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı’na teslim olduklarında, nüfus cüzdanı ve gerekli teslim evraklarıyla birlikte karşılanır. Birlik, uzun dönem askerlerin temel askeri eğitim ve topçu muhabere eğitimlerini verdikten sonra, kısa dönem ve bedelli askerlik yapanlar için yanaşık düzen ve yürüyüş eğitimi düzenler. Ayrıca, asker adayları yemin törenine de burada hazırlanır.