Erzurum'un Palandöken ilçesinde Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstüne balta ile saldıran Yusuf E. (39), polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalandı. Olay, dün akşam saat 21.00 sularında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, sırt çantalı bir kişinin okulun bahçesine girip Atatürk büstüne zarar verdiği bildirildi.

Suç aletiyle birlikte yakalandı

İhbarın ardından harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin bordo renkli bir araçla olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, saldırganın Yusuf E. olduğu belirlendi. Palandöken Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri, aracın yerini tespit ederek tüm birimlere bildirdi. Kısa süre sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri, Yusuf E.'yi Abdurrahman Gazi Mezarlığı yakınlarında, yanında suç aleti balta ile birlikte yakaladı.

Yusuf E., ifadesi alınmak üzere Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ederken, zarar gören Atatürk büstü muhafaza altına alındı.