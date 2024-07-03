ERZURUM (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, "Küllerimizden Doğuyoruz" yardım kampanyasının tanıtımını gerçekleştirdi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kampanya tanıtım programında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurumspor'u geçen dönemki gösterdiği başarılı sezondan dolayı tebrik etti.

Vali Çiftçi, Erzurum'da 20 yıl önce kaymakamlık yaptığını, o günden bu yana çok büyük değişiklikler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kulübün transfer tahtası kapalıydı, transfer yapamıyordu ve zor günler geçiriyordu. Ama bütün bu imkansızlıklara rağmen başarılı bir sezon geçirdi. Düşme hattından uzaklaştı ve orta sıralarda tamamladı. İnşallah bu sezon Erzurumspor'un daha başarılı olacağına, daha güzel sonuçlar elde edeceğine, önceki yıllarda olduğu gibi tekrar bir üst lige yükseleceğine canıgönülden inanıyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumspor FK Onursal Başkanı Mehmet Sekmen de kampanyayı düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sosyal dernekler ile spor kulüplerinin yaşamalarının taraftarların ve gönüldaşların desteği ile olduğunun altını çizen Sekmen,"Erzurumspor kentimizin ortak değeri. Bu değeri yaşatmak, bu değeri var kılmak hepimizin görevi. Göreve başladığımız 2014 tarihinden itibaren, Erzurumspor'umuzu var etmek için yaşatmak ve arzu edilen yere çıkarmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz, bundan sonra da sarf edeceğiz. Erzurum gibi kadim şehrimizi, Cumhuriyet tarihinde önemli bir görev üstlenmiş şehrin mutlaka futbol takımının başarısı her şeyin üzerinde olmalıdır. İnşallah bundan sonra yeniden yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde Erzurumspor'umuzu yeniden şahlandıracağız, yeniden arzu edilen yere çıkartacağız. Bu sezon Allah nasip ederse transfer tahtamızı açacağız." ifadelerini kullandı.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ise yardım kampanyası hakkında bilgiler verdi.

Teknik heyet ile futbolcuların büyük bir özveriyle mücadele ettiğini aktaran Dal, "Ben Erzurum'u Türkiye'ye çok benzetiyorum. Türkiye bölgesinde nasıl jeopolitik olarak güçlü bir ülke ise Erzurum'da bu bölge için çok önemli. Biz de Erzurumspor'un adını hep güzelliklerle duyurmaya, hep iyi anmaya çalışıyoruz. İnşallah bu transfer tahtasının açılmasıyla yeniden eski güzel günlere dönerek Erzurumspor'la birlikte sizleri mutlu edeceğiz. Kampanya kapsamında destek veren herkesin ismini açıklayacağım. Çünkü bütün Erzurumspor taraftarının kim ne kadar destek vermiş, kim dışarda ben bu kadar destek verdim demiş bunun ayrımını kulübümüzün sosyal medya hesaplarından yapacağımız paylaşımlarla görecekler. Son olarak Havuzbaşı Kent Meydanı'na yapacağımız Erzurumspor anıtıyla da destek veren, elini taşın altına koyanların isimlerini yazacağız." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Erzurumspor'un yeni sezonda giyeceği formaları, takım oyuncuları Mustafa Yumlu, Eren Tozlu ve Orhan Ovacıklı tarafından tanıtıldı.

Programa katılan protokol üyelerinin yanı sıra teknik direktör Hakan Kutlu ile oyuncular Yumlu, Tozlu ve Ovacıklı alacakları formalar ile kampanyaya destek olduklarını açıkladı.