CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme hazırlığına dair açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yücel, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Biz CHP olarak, 10 yılı aşkın bir süredir Esad’la görüşülmesi gerektiğini vurgularken, Erdoğan ‘Zalim, katil Esad’la ne konuşayım?’ diyordu" ifadesini kullandı.

Yücel, Hakan Fidan’ın geçmişteki sert açıklamalarını hatırlatarak, "Sen de 'gerekirse Suriye’ye 4 adam gönderir, Türkiye'ye 8 füze attırıp savaş gerekçesi üretirim, Süleyman Şah Türbesi'ne de saldırtırız' diyordun. Nihayet Esad’la görüşülmesi gerektiğini anladınız, Hakan Fidan. İkinize de Good Morning!" dedi.