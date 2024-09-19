CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme hazırlığına dair açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yücel, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Biz CHP olarak, 10 yılı aşkın bir süredir Esad’la görüşülmesi gerektiğini vurgularken, Erdoğan ‘Zalim, katil Esad’la ne konuşayım?’ diyordu" ifadesini kullandı.

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Yücel, Hakan Fidan’ın geçmişteki sert açıklamalarını hatırlatarak, "Sen de 'gerekirse Suriye’ye 4 adam gönderir, Türkiye'ye 8 füze attırıp savaş gerekçesi üretirim, Süleyman Şah Türbesi'ne de saldırtırız' diyordun. Nihayet Esad’la görüşülmesi gerektiğini anladınız, Hakan Fidan. İkinize de Good Morning!" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi