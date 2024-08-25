Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Meclis'in dördüncü yasama oturumunun açılışında Türkiye'ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Esad, Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu çekilmenin aynı zamanda teröre verilen desteğin durdurulmasını da kapsadığını ifade etti. Esad, mevcut durumun küresel bir kriz olduğunu belirterek, bunun üzerlerinde yarattığı etkilerin, uluslararası toplumu ve özellikle Türkiye'yi etkilediğini söyledi.

Esad, "Bu krizin yansımaları bizi, bir dostumuzun bıçaklanmasının yol açtığı yaraların acısını yaşamadan, düzeltilebilecek şeyleri düzeltmek için daha hızlı çalışmaya itti. Böylelikle Türkiye ile ilişkiler konusunda Rusya, İran ve Irak'ın ortaya koyduğu girişimleri değerlendirdik" şeklinde konuştu.

Esad, Suriye'nin Türkiye'nin topraklarını işgal etmediğini, teröre destek vermediğini ve bu ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için bozulmasına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. "Gerçek nedenlerini göremediğimiz bir sorunu nasıl çözebiliriz? İlişkiyi yeniden tesis etmek için öncelikle bu ilişkinin bozulmasına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılması gerekir ve biz hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Ayrıca, herhangi bir müzakere sürecinin başarılı olabilmesi için güvenilir bir referansa ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Esad, daha önceki toplantılarda sonuç alınamamasının nedenlerinden birinin bu referans eksikliği olduğunu ifade etti. Esad, Suriye'nin sürekli olarak Türkiye'nin işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve teröre verdiği desteği durdurması gerektiğini belirtti.

Esad sözlerini şu şekilde tamamladı: "Her geçen gün ilerleme kaydedilmedikçe sadece Suriye tarafında değil, Türkiye tarafında da hasar birikiyordu. Bu girişimlerle ilgilenirken, eğer niyet zararlı değilse genellikle komşu ülkeler arasında çatışmayan ilkelerimizden ve çıkarlarımızdan yola çıktık. Egemenlik ve uluslararası hukuk, ilişkilerin onarılması konusunda ciddi olan tüm tarafların ilkeleriyle tutarlıdır ve terörle mücadele her iki tarafın da ortak çıkarıdır."