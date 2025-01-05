Suriye’de devrilen lider Beşar Esad’ın son günlerine dair çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Esad'ın Suriye Devlet Başkanlığı Medya Ofisi'nin eski direktörü Kamel Saqr, Esad’ın siyasi geçiş formülü arayışında başarısız olduğunu ve bu süreçte Türkiye’ye yönelik suçlamalarla dikkat çektiğini belirtti.

Saqr’ın açıklamalarına göre Esad, devrilmeden önce yoğun diplomatik temaslar gerçekleştirdi. Irak başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisiyle görüşen Esad, “siyasi bir geçiş formülü” hedeflese de sahadaki gelişmeler bu planın önüne geçti.

Putin, Esad'ı bekletti: Halep düşerken yardım gelmedi

Saqr, muhaliflerin saldırıları yoğunlaştırdığı bir dönemde Esad’ın Rusya’ya giderek Vladimir Putin’den yardım istediğini ifade etti. Ancak Putin, Esad’ı iki gün boyunca bekletti. Bu süre zarfında Halep düştü ve Suriye ordusu ciddi kayıplar verdi.

Syria TV’nin haberine göre Esad, Putin’den İran’dan gelen yardımların ulaşmasını kolaylaştırmasını ve ordusunu güçlendirmesini talep etti. Ancak Putin, bu talepleri hayata geçirmedi. Saqr, Esad’ın yalnızca danışmanı Mansur Azzam ve koruma birimi lideri Tuğgeneral Muhsin Muhammed eşliğinde gerçekleşen toplantılarda ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Putin’in bu görüşmelerin kamuoyuna yansımaması için özel talimat verdiği de iddia edildi.

Türkiye ile görüşmeme kararı: Gerçeklikten kopuk bir tutum

Haberde, Esad’ın Türkiye’ye yönelik suçlamalarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuk teklifini geri çevirme kararından kaynaklandığı belirtildi. Kamel Saqr, Esad’ın bu tutumunun “gerçeklikten uzaklaşma ve sonuçlardan korkma” ile bağlantılı olduğunu dile getirdi.

Esad, Halep ve Humus’un muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Türkiye’ye suçlamalar yönelten bir konuşma yapmayı planladı. Ancak hazırlanan 400 kelimelik konuşma, hiç yayımlanmadı.

Türkiye’ye suçlama: Halep’i işgal etme iddiası

Saqr’ın aktardığına göre, Esad’ın konuşma taslağında Türkiye, Halep’i işgal etmeye çalışmak ve dürüst bir tutum sergilememekle suçlanıyordu. Ancak Esad, bu eleştirileri içeren konuşmayı yapmaya cesaret edemedi.

Saqr ayrıca, İran ve Rusya’dan beklenen müdahalenin gerçekleşmediğini, Esad’ın bu iki ülkenin desteği konusunda büyük hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı.