DreamWorks Animation tarafından hayata geçirilen Shrek serisi, 2001 yılında başlayarak kısa sürede animasyon klasikleri arasında yerini aldı. Mike Myers, Cameron Diaz ve Eddie Murphy gibi ünlü seslendirme sanatçılarının katkılarıyla büyük bir hayran kitlesi edinen seri, popülerliğini sürdürmüş ve birçok devam filmi ile spin-off'u beraberinde getirmişti. Şimdi ise Eşek karakterini seslendiren Eddie Murphy'nin başrolde olacağı spin-off filmi gündemde.

Eddie Murphy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Shrek 5'in prodüksiyonunun 2024 yılı içinde tamamlanacağını ve ardından Eşek spin-off'u üzerinde çalışacaklarını duyurdu. Film, Eşek karakterinin kendi macerasına odaklanacak ve onun yanı sıra Ejderha ve yarı ejderha çocuklarının da önemli roller üstleneceği belirtiliyor. İlk Shrek filminde Eşek karakteri, Shrek'in yardımıyla Fiona'yı Ejderha'nın koruduğu kaleden kurtarmış ve Ejderha ile romantik bir ilişki yaşamıştı. Bu spin-off filmi, bu ilişkinin ardından karakterlerin evliliği ve melez çocuklarıyla nasıl bir hayat sürdüklerini gözler önüne serecek.

Kung Fu Panda 4 ve Çizmeli Kedi: Son Dilek gibi DreamWorks Animation'ın diğer başarılı animasyonları, Shrek evrenine olan ilgiyi yeniden canlandırmış durumda. Bu bağlamda, Eşek karakterinin bağımsız bir filmle keşfedilecek yeni boyutları, izleyicilere taze komedi ve duygusal deneyimler sunma potansiyeline sahip.

Eddie Murphy'nin Eşek'e odaklanan spin-off filmi hakkındaki detaylar, Shrek serisinin 25. yıldönümüne yaklaşırken merakla bekleniyor.