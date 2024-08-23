Esenyurt’tan sosyal medyaya yayılan bir bebek fotoğrafı, büyük bir korku ve endişe yarattı. Fotoğrafta, ciltteki anormal lezyonlar dikkat çekerken, bazı kullanıcılar bu belirtilerin maymun çiçeği hastalığını işaret edebileceğini öne sürdü. Fotoğrafın hızla yayılması üzerine, Sağlık Bakanlığı duruma müdahale etti. Bakanlık yetkilileri, olası bir salgın riskini değerlendirmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yerel sağlık birimleriyle iletişime geçti. Şu anda, fotoğrafın gerçeği yansıtıp yansıtmadığını belirlemek ve gerekli tedbirleri almak için kapsamlı bir inceleme sürüyor.

Editör: Mehrican Candemir