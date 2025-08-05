Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) 37. Yüksek İstişare Konseyi toplantısı, İzmir Çeşme’de yapıldı. Toplantıda Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Türkiye’nin ekonomik gelişmelerini değerlendirdi. Bali, Türkiye’nin orta gelir tuzağını aşması için teknoloji, inovasyon, hukuk ve eğitim alanlarında ilerleme gerektiğini belirtti.

Bali, dört önemli avantajı anlattı

Adnan Bali, Türkiye’nin dört kritik avantajı olduğunu söyledi. Bunlar; güçlü insan kaynağı, finans ve teknoloji sektöründeki mevcut seviye, esnek üretim yapısı ve yenilenen lojistik altyapısı olarak sıralandı. Bali, esnek üretim altyapısının Türkiye’nin jeopolitik konumu ile birleştiğinde büyük fırsatlar sunduğunu aktardı. Ayrıca Türkiye’nin çevresindeki pazarlarda yüksek nüfus ve ekonomik hacim bulunduğuna dikkat çekti.

ESİAD Başkanı Zorlu’dan üretim ve istihdam vurgusu

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, küresel krizlerin ekonomi üzerindeki etkilerine değindi. Türkiye’nin makroekonomik istikrar, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık gibi temel ilkelere dayanan ekonomik tedbirler alması gerektiğini belirtti. Zorlu, sanayinin milli gelir içindeki payının artırılması ve teknolojiye dayalı yatırımlar yapılması gerektiğini ifade etti.

Enflasyonla mücadele ortak sorumluluk olarak değerlendirildi

ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Bülent Akgerman, ekonomik güven ortamının önemini vurguladı. Akgerman, enflasyonla mücadelenin sadece ekonomi yönetiminin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Ayrıca, bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerinde etkilerinin sürdüğüne dikkat çekti.

İzmir’in teknoloji ekosistemi için ortak vizyon çağrısı

Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası ise İzmir’in teknoloji ekosistemiyle küresel gelecekte söz sahibi olması için ortak bir vizyon oluşturması gerektiğini belirtti. Kaleağası, bu sayede bölgenin teknolojik gelişmelerden etkin biçimde yararlanabileceğini söyledi.