Ankara'da iş insanı Murat C., 2020'de evlendiği bankacı eşi Esra C. hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Eşinin kendisini sürekli olarak 10 dakikada bir aradığını, ailesine kaba davrandığını ve peşine dedektif taktığını belirten Murat C., boşanma davası açtı.

300 bin lira tazminat talebi

Murat C., boşanma davası kapsamında 150 bin lira maddi ve 150 bin lira manevi tazminat talep etti. Sabah gazetesinin haberine göre, iş insanı kendisini takip eden dedektif olduğuna inanarak bu davayı açtı.

Kadın kusurlu bulundu

Ankara 4. Aile Mahkemesi'nde görülen davada Esra C., eşinin iddialarını reddetti ve evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunarak davanın reddini talep etti. Ancak mahkeme, evlilik birliğini sarsan olaylar nedeniyle Esra C.'yi kusurlu bularak 300 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. İstinaf ve Yargıtay da bu kararı hukuka uygun bularak onayladı.