Erzurum’un Yakutiye ilçesinde, Suzan E. (38), eşinin halasının oğlu Ünal E.’yi (42) başından satırla yaraladı. Olay, bir çay bahçesinde meydana geldi ve Suzan E., olayın ardından tutuklandı.

Tehdit ve saldırı

Suzan E., geçmişte gönül ilişkisi yaşadığı ve sürekli rahatsız edildiği Ünal E.’ye karşı uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ünal E.’nin ısrarları sonucu ikili, bir çay bahçesinde buluştu. İddialara göre, otomobilde oturdukları sırada Ünal E., Suzan E.’ye tabanca göstererek tehditlerde bulundu ve "Seni sakat bırakırım. Kocanı boşayıp beni alacaksın" dedi.

Tehditlerin ardından Suzan E., çantasından çıkardığı satırı Ünal E.’nin başına vurdu. Kanlar içinde kalan Ünal E., yardım için kaçtı ve olay yeri çalışanları tarafından polise bildirildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Suzan E.’nin elinde satırla iş yerine girdiği görüldü.

Polis ve sağlık müdahalesi

İlk müdahaleyi takiben, Ünal E. Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Suzan E., olayda kullandığı satırla birlikte polis merkezine götürüldü.

Adliyeye sevk ve açıklamalar

Adliye girişinde DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Suzan E., eylemini namus ve babasının haysiyeti için yaptığını savundu: “Bana, ‘Kocandan boşanıp beni alacaksın’ dedi. Bir sürü iftira attı. Televizyonlara çıkıp haysiyetimle oynadığı için yaptım.” Öte yandan, Ünal E., Suzan E.’nin kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek suçlamalarda bulundu.

Suzan E. ve Ünal E., Erzurum Emniyet Müdürlüğü Yakutiye aile içi bürosundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.