Et ve Süt Kurumu (ESK), yaklaşan Ramazan ayı öncesinde kırmızı et fiyatlarındaki artışların önüne geçmek ve vatandaşların uygun fiyatlarla et temin etmesini sağlamak amacıyla 40 bin canlı hayvan tedarik edeceğini açıkladı.

Piyasa düzenlemesi için adımlar atılıyor

ESK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurumun piyasa regülasyonu kapsamında tedbirler aldığını duyurdu. Açıklamada, "Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerindeki hazır canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, Ramazan ayının başlangıcına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Tedarik edilen etler uygun fiyatla sunulacak

Kesimi yapılacak hayvanlardan elde edilecek karkas etlerin, PERDER üyesi marketler, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, yemek firmaları ve et sanayicilerine uygun fiyatlarla ulaştırılacağı bildirildi. Böylece, Ramazan ayı öncesi "sebepsiz yere yapılan fahiş fiyat artışlarının" önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Ramazan öncesi vatandaşa destek

ESK’nın bu adımı, artan kırmızı et fiyatlarının kontrol altına alınması ve vatandaşların Ramazan ayında uygun fiyatlı et ürünlerine ulaşmasını amaçlıyor.