Aydın'ın Didim ilçesinde, boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldüren zanlı, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalandı.

Ağır yaralanan kadın kurtarılamadı

Didim'de, iki yıl önce boşanan 34 yaşındaki Sibel Aygan, işe gitmek üzere çocuklarıyla evden çıkarken eski eşi Mustafa Yıldırım tarafından tabancayla vuruldu. Olay yerinde ağır yaralanan Aygan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alındı

Olayın ardından kaçan Mustafa Yıldırım’ın, Didim’den Milas’a taksiyle gittiğini belirleyen polis ekipleri, yoğun bir çalışma başlattı. Kısa süre içinde Yıldırım’ı yakalayan güvenlik güçleri, zanlıyı gözaltına aldı. Şu anda emniyetteki sorgusu devam eden Yıldırım’ın, cinayet suçlamasıyla yargılanması bekleniyor.