ANKARA (AA) - Almanya Milli Takımı eski futbolcusu ve EURO 2024 Resmi Elçisi Gerald Asamoah, Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi"ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı koordinesinde, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen etkinliğe katılan Asamoah, merkezi gezerek çocuklara yönelik projelerle ilgili bilgi aldı.

Etkinlikte Asamoah, çocuklarla yakından ilgilendi, onlara top ve imzalı tişört hediye etti. Asamoah'a da çocukların yaptığı tablo verildi.

