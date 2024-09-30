İstanbul Beykoz’da, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi.
Ne olmuştu?
Saldırı, Akın’ın bir programdan çıktığı sırada motosikletli şahısların ateş açmasıyla gerçekleşmiş ve Akın, ayağından yaralanmıştı.
6 kişi yakalandı
Yapılan operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren O.D. ve motosikleti kullanan O.M. başta olmak üzere olayla bağlantılı toplam 6 kişi yakalanarak adliyeye gönderildi.
Kaynak: İHA