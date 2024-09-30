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Yapılan operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren O.D. ve motosikleti kullanan O.M. başta olmak üzere olayla bağlantılı toplam 6 kişi yakalanarak adliyeye gönderildi.

Saldırı, Akın’ın bir programdan çıktığı sırada motosikletli şahısların ateş açmasıyla gerçekleşmiş ve Akın, ayağından yaralanmıştı.

İstanbul Beykoz’da, Fenerbahçe ’nin eski futbolcu su ve futbol yorumcusu Serhat Akın ’a düzenlenen silahlı saldırı yla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi.

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