Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde 8 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, Adana'nın Çukurova ilçesindeki evinde ölü bulundu. Yakınlarının üç gündür haber alamaması üzerine polise başvurmasıyla ortaya çıkan olayda, Yüksekdağ'ın ilk belirlemelere göre mide kanaması sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Evinde ölü bulundu

Saniye Yüksekdağ'dan üç gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Çukurova ilçesindeki evine giden sağlık ve polis ekipleri, Yüksekdağ'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze töreni yarın gerçekleşecek

Saniye Yüksekdağ'ın cenazesinin yarın Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Aile yakınları ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleşecek cenaze töreni için hazırlıklar devam ediyor.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 2016 yılından bu yana Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Yüksekdağ, çeşitli suçlamalarla yargılanmış ve 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.