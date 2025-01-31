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Galatasaray’ın Avrupa’daki rakibi AZ Alkmaar oldu!

Galatasaray’ın Avrupa’daki rakibi AZ Alkmaar oldu!

Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen ilk 11, antrenmanda rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirirken, diğer oyuncular top kapma, pas ve taktik çalışmalarıyla maça hazırlandı. Antrenmanın sonunda dar alanda çift kale maç oynanırken, sakatlıktan dönen Camavinga bireysel çalışmalarına devam etti.

İspanya LaLiga’nın 22. haftasında Real Madrid , Espanyol deplasmanına konuk olacak. Teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki ekip, Brest karşısında aldığı galibiyetin ardından antrenmanlarını sürdürüyor. Madrid temsilcisi, Valdebebas’taki Real Madrid City tesislerinde yoğun bir çalışma programı uyguluyor.

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