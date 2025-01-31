İspanya LaLiga’nın 22. haftasında Real Madrid, Espanyol deplasmanına konuk olacak. Teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki ekip, Brest karşısında aldığı galibiyetin ardından antrenmanlarını sürdürüyor. Madrid temsilcisi, Valdebebas’taki Real Madrid City tesislerinde yoğun bir çalışma programı uyguluyor.
Şampiyonlar Ligi kadrosu rejenerasyon yaptı
Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen ilk 11, antrenmanda rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirirken, diğer oyuncular top kapma, pas ve taktik çalışmalarıyla maça hazırlandı. Antrenmanın sonunda dar alanda çift kale maç oynanırken, sakatlıktan dönen Camavinga bireysel çalışmalarına devam etti.
Arda Güler oynayacak mı?
La Liga'nın 22. haftasında oynanacak maçta Arda Güler'in ilk 11'de fırsat bulması beklenmiyor. İlerleyen dakikalarda genç milli yıldız, Ancelotti'nin şans vermesini bekleyecek.
Espanyol – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?
- Tarih: 1 Şubat 2025 Cumartesi
- Saat: 23:00 (TSİ)
- Stadyum: RCDE Stadyumu
- Yayıncı: S Sport Plus
Ancelotti'nin öğrencileri, Espanyol karşısında 3 puan alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.