1985 doğumlu Esat Kocadağ, köklü Sütiş markasının üçüncü kuşak temsilcisi olarak bilinir ve bu aileden gelen girişimci ruhu kahve sektörüne taşımıştır. Kahveye olan tutkusunu Espressolab markasıyla hayata geçiren Kocadağ, kısa sürede markasını Türkiye'nin en başarılı yerli kahve markalarından biri haline getirmiştir.

Espressolab'ın kuruluş hikayesi

Esat Kocadağ, 2022 yılında İstanbul Merter'deki eski bir kağıt fabrikasını yaklaşık 2 milyon dolarlık yatırımla dönüştürerek Espressolab Roastery'yi kurmuştur. Bu dönüşüm, Avrupa'nın en büyük kahve deneyim merkezinin doğuşuna vesile olmuştur. Merkez günlük 10 bin müşteriyi ağırlama kapasitesine sahipken, Espressolab markası Türkiye'de hızla büyümeye devam etmektedir.

Hızlı büyüme ve sosyal etkileşim

2024 yılı itibarıyla Kocadağ, markanın hızla büyüdüğünü ve her 3 günde 1 yeni şube açtıklarını açıklamıştır. Bu hızlı büyüme, sosyal medyada da geniş yankı uyandırmış ve vatandaşlar tarafından olumlu yorumlarla karşılanmıştır. Espressolab'ın başarısı, Türkiye'nin kahve sektöründeki güçlü yerini perçinlemiştir.

Yatırımlar ve gelecek hedefleri

Esat Kocadağ'ın yaptığı bir röportajda belirttiğine göre, şu anda 6'sı yurt dışında olmak üzere 36 şubeleri bulunmaktadır. Gelecek hedefleri arasında bu sayıyı ikiye katlamak ve toplam çalışan sayısını artırmak bulunmaktadır. Espressolab'a şu ana kadar 20 milyon lira yatırım yapmış olan Kocadağ, bu rakamı sene sonunda 50 milyon liraya çıkarmayı planlamaktadır.

Yatırımın geleceği

Kocadağ, geleceğe yapılan yatırımların önemini vurgulayarak, özellikle üniversitelerdeki müşteri portföylerinin arttığını ve öğrencilerin bilinçli bir şekilde Espressolab'ı tercih ettiğini belirtmiştir. Bu bilinçli tüketici kitlesi, markanın gelecekteki büyüme potansiyelini de göstermektedir.