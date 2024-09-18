Programda eşi ve eltileriyle yaşadığı sorunları anlatan Yazgül, "Eltilerimin yaşadığı o apartmana geri dönmem" demiş ve "Güzel olduğum için kıskanıyorlar. Tek suçum güzel olmak. Onlar, yani kocamın ailesi bu kadar beni beğendi, ondan şimdi de bunu yaşatıyorlar" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Yazgül'ün programda sergilediği renkli kişiliği ve ilginç açıklamaları, hem Esra Erol'u hem de stüdyodaki seyircileri güldürmüştü. Ancak, eski imajından oldukça farklı bir görünüme sahip yeni hali, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi, Yazgül'ün yeni imajını görmekte zorlandı ve "Sana ne olmuş böyle?", "Hiç yakıştıramadım" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Yazgül'ün dikkat çeken yeni imajı;