Eti Maden İşletmeleri, farklı şehirlerde istihdam edilmek üzere toplam 256 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Alımlar Bandırma, Bigadiç, Kırka ve Emet bölgelerinde gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamada, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'ne 16, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü'ne 16, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162 ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne 62 sürekli işçi alınacağı belirtildi.

Başvurular 26 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve detaylar İŞKUR'un resmi internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) yayımlanacak.