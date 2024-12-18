Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, İzmir kent merkezinde çirkin görünümü ve sorunlu durumuyla yıllardır çözümsüz bir şekilde bekleyen Basmane Çukuru için düşünülen proje içinde, büyük ölçekli otoparkı ve toplantı salonları da olan beş yıldızlı bir otelin yer almasını istediklerini açıkladı. Tercan olası bir AVM inşaatının tarihi Kemeraltı Çarşısı’na da, İzmir ve Alsancak esnafına da büyük zarar vereceğine dikkat çekti.

İzmir’in nitelikli yatak sayısı açısından otel fakiri bir şehir olduğunu belirten Bülent Tercan, İl yetkilileri ile İzmir Ekonomik Kalkınma Kurulu Başkan ve üyelerine seslendi.

Bülent Tercan “AVM zengini, otel fakiri bir şehirde yaşıyoruz. İzmir’in her köşesinde, haddinden fazla AVM var. Halkapınar, Alsancak Liman arkası konut ve işyeri olarak kullanılan kulelerle doldu, Basmane Çukuru İzmir’in çözüm bekleyen büyük sorunlarından biri. Madem ki sıfırdan yeni bir plan yapılıyor, şehrin gerçek ihtiyacının ne olduğuna karar ve öncelik verilmeli. Bir AVM kesinlikle düşünülmemeli. Çünkü, Kemeraltı ve Alsancak İzmir’in doğal AVM’leri. Basmane’de buraları destekleyecek ve besleyecek bir projeye ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Turizmciler olarak, düşünülecek bu proje içerisinde, ancak, toplantı ve kongre turizmine uygun salonlarıyla, çekim gücünü katlayacak ve bölgeyi rahatlatacak büyük otoparkıyla, nitelikli yatak ve kaliteli hizmet anlayışıyla kentin konaklama açığını azaltacak beş yıldızlı bir otel de yer alırsa bu ihtiyacın karşılanabileceği kanısındayız. Bu Unesco Daimi Miras listesine girmeye çalışan Kemeraltı Tarihi Çarşısı içinde, İzmir merkezi ve Alsancak esnafı için de canlandırıcı bir unsur olacaktır. İzmir Kongreler ve Fuarlar şehri olacaksa, Basmane Çukuru’nun değerlendirilme şekli hayati önemdedir. İzmir'in sayın yetkililerinin, İzmir Ekonomik Kalkınma Kurulu Başkan ve üyelerinin, kentin geleceğine büyük etki yapacak Basmane Çukuru kararlarını donanımlı ve estetik bir otelinde yer alacağı proje lehinde kullanmalarını diliyoruz” dedi.