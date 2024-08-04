İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), yanardağdan lavların püskürdüğünü ve 10 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutlarının güneydoğu yönünde ilerlediğini açıkladı. Bu durum nedeniyle INGV, bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" kodlu uyarı yaptı.

Uçuşlarda aksama

Etna'daki volkanik faaliyetler Katanya Fontanarossa Havalimanı'ndaki uçuşları aksattı. Havalimanı yetkilileri, gelen uçuş sayısının saatte altıya düşürüleceğini ve havalimanındaki bir bölümün kapatılacağını duyurdu.

Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna, temmuz ayından bu yana sık sık volkanik patlamalar yaşarken, son olarak Aralık 2023'te güçlü kül ve lav püskürtmeleri gerçekleştirmişti.