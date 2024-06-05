Topluma sürdürülebilirlik konusunda rol model olan Ege Üniversitesi, çevrenin korunmasından toplumsal faydaya, sağlıklı ve eğitimli bireyler yetiştirmekten sürdürülebilir şehirlere, sanayi ve inovasyondan bilinçli üretim ve tüketime kadar geniş ve kapsamlı bir çerçevede bilimsel çalışmalar yürütüyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde 2015 yılında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde birtakım kararlar alındı. Yoksulluğu sona erdirmeyi, doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanmayı, küresel ısınma ile mücadeleyi, toplum için ekonomik, teknolojik ve sosyal değişimlerle dönüşen refah düzeyini tekrar dengelemeyi amaçlayan bir tasarı sunuldu. Bu tasarı, 193 ülkenin ortak imzası ile kabul edildi. Bu sayede 169 alt başlığı ile 17 adet ana başlıkta ‘Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ doğmuş oldu.