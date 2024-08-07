Ege Üniversitesi, İngiltere’de gerçekleştirilecek Avrupa Pickleball Şampiyonası’na katılacak 13 Türk sporcunun hazırlık kampına ev sahipliği yaptı. Beş gün süren kamp, Ege Üniversitesi Tenis Kortları'nda gerçekleşti. Kampın teknik ekibinde Pickleball Türkiye’nin teknik sorumlusu Prof. Dr. Fatih Dervent, Doç. Dr. Erhan Devrilmez ve Araş. Gör. Berkcan Boz yer aldı. Şampiyona, 23-24 Kasım 2024 tarihlerinde İngiltere’nin Southampton şehrinde düzenlenecek.

"Verimli bir kamp süreci geçirdik"

Pickleball Türkiye takımının teknik sorumlusu Prof. Dr. Fatih Dervent, kampın son derece verimli geçtiğini belirtti. Dervent, “Avrupa Pickleball Şampiyonası için son hazırlıklarımızı tamamladık. Kamp süresince teknik ve taktik çalışmalarımıza odaklandık” dedi. Ayrıca, Pickleball sporunun Türkiye’de hızla yaygınlaştığını ve uluslararası turnuvalar, Avrupa Şampiyonası Seçmeleri ve Erasmus+ projeleriyle ivme kazandığını vurguladı.

Pickleball'un yeni merkezi

Pickleball Türkiye takımının yardımcı antrenörü Araş. Gör. Berkcan Boz, Ege Üniversitesi'nin Pickleball çalışmalarında önemli bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Boz, “Pickleball, ekonomik ve keyifli bir oyun. İzmir gibi çok yönlü bir şehirde bu sporun geniş bir kitleye ulaşacağını düşünüyoruz” dedi. Ayrıca, Ege Üniversitesi Pickleball takımının Nisan ayında Türkiye üçüncüsü olduğunu ve üniversite olarak spora desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Pickleball nedir?

Pickleball, badminton, masa tenisi ve tenis unsurlarını birleştiren bir paddleball sporudur. İki veya dört oyuncu, sert raketler ve delikli polimer top ile tenis kortu benzeri bir zeminde veya kapalı spor salonunda oynar.