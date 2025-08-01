Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği donanımlı mühendisler yetiştiriyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 1994 yılından bu yana ulusal ve uluslararası sanayiye nitelikli mühendisler kazandırmak üzere eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bölüm, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde yapılan akademik yatırımlar sayesinde bilimsel altyapısını güçlendirerek eğitim kalitesini yükseltti. Bölüm, ülkemizin sanayideki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen projelerle öne çıkıyor.

Eğitim altyapısı teori ve pratiği birleştiriyor

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Günerhan, eğitim programlarının uluslararası geçerliliğe sahip olduğunu belirtti. Günerhan, “Bölümümüz, Mühendislik Eğitim Programları ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) akreditasyonuna ve ‘EUR-ACE’ etiketine sahiptir. Toplam 10 laboratuvarla öğrencilerimizin uygulamalı eğitime erişimini artırıyoruz. Böylece teori ile pratiği bir araya getiriyoruz” dedi.

%100 İngilizce eğitimle mezunlara uluslararası avantaj sağlanıyor

Bölümde tüm eğitim süreci %100 İngilizce olarak yürütülüyor. Prof. Dr. Günerhan, “Mezunlarımız savunma sanayi, otomotiv, enerji, malzeme ve Ar-Ge gibi çok sayıda alanda mühendis unvanlarıyla görev alıyor. Erasmus+ öğrenim ve staj programlarıyla öğrencilerimiz yurt dışı deneyimi elde ediyor” şeklinde konuştu.

Sanayi iş birlikleri saha deneyimi kazandırıyor

EÜ Makine Mühendisliği öğrencileri, Sanayi Destekli Lisans Bitirme Projeleri ile sahada doğrudan deneyim kazanma fırsatı buluyor. Günerhan, “Bu projeler sayesinde öğrencilerimiz yeni teknoloji ve ürünler geliştiren kurumlarla doğrudan etkileşim kurarak teknik donanımlarını artırıyor. Bu da onları mezuniyet sonrası sektörün aradığı nitelikli mühendisler haline getiriyor” ifadelerini kullandı.

Topluma katkı sağlayan mühendisler yetiştiriliyor

Prof. Dr. Günerhan, bölümün sadece mühendis yetiştirmekle kalmadığını, aynı zamanda toplumun yaşam kalitesini artıracak çalışmalara da öncülük ettiğini vurguladı. “Makine mühendisliği eğitimi, bilimsel araştırmalarla destekleniyor. Öğrencilerimiz temel mühendislik alanlarının yanı sıra gelişmekte olan teknolojilere de odaklanıyor” dedi.

TÜBİTAK ve TUSAŞ destekli projelerde başarı sağlanıyor

Makine Mühendisliği Bölümü, TÜBİTAK ve TUSAŞ gibi kurumlar tarafından desteklenen birçok projeyle akademik başarılarını sürdürüyor. Özellikle “LIFT UP Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi” gibi projelerde elde edilen başarılar, bölümün sanayiyle olan bağını güçlendiriyor. Prof. Dr. Günerhan, “Bu başarılar, ülkemizin sanayi gücünü artırma hedefimize doğrudan katkı sağlıyor” dedi.

Erişilebilirlik ve eşit eğitim ilkesi uygulanıyor

EÜ Makine Mühendisliği Bölümü, “Engelsiz Ege” vizyonu doğrultusunda tüm öğrencilere erişilebilir bir eğitim ortamı sunuyor. Bölüm binası, fiziki koşullar açısından engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilmiş durumda. Bu sayede, eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor.

Sanayiye yön veren mühendisler yetiştiriliyor

Prof. Dr. Günerhan, “Amacımız; teknik bilgi ve uygulama becerileri ile donatılmış, çözüm odaklı ve inovatif mühendisler yetiştirmektir. Yeni başarılara imza atmaya ve Türkiye’nin sanayi gücüne katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.