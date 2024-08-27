Eü'nün Latmos’ta Yeni Keşfi “Latmos Kazgagası” Bilim Dünyasında

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarında yer alan Beşparmak Dağı’nda (Latmos) yeni bir bitki türü keşfetti. “Latmos kazgagası” olarak adlandırılan bu yeni tür, sadece bu bölgede yetişiyor ve bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Yıldırım ve ekibini başarılarından dolayı tebrik etti.

Yeni tür: Latmos kazgagası

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Varol Aydın, Mart ayında Latmos’ta yaptığı bir gezi sırasında farklı bir bitki keşfetti. Çektiği fotoğrafları Prof. Dr. Hasan Yıldırım ile paylaşan Aydın, bitkinin literatürde yer almadığını tespit etti. Prof. Dr. Yıldırım ve ekibi, saha ve laboratuvar çalışmalarının ardından bitkinin yeni bir tür olduğunu doğruladı. Bilim dünyasına kazandırılan bu bitki, keşfi gerçekleştiren Varol Aydın’a ithafen “Corydalis varolaydinii” ismini aldı.

Latmos’un eşsiz doğasında bir hazine

Prof. Dr. Yıldırım, kazgagası türünün sadece Latmos bölgesinde yetiştiğini ve bu bitkinin dünya için endemik bir değer taşıdığını belirtti. Kazgagası türü, dünya genelinde 500 farklı türe sahip olup Türkiye’de yeni keşifle birlikte 16 türe ulaştı. Latmos, jeolojik yapısı ve kültürel mirasıyla oldukça özel bir bölge. Yıldırım, “Latmos sadece doğal güzellikleriyle değil, insanlık tarihine ışık tutan kaya resimleri ve kadim uygarlıklara ev sahipliği yapmasıyla da değerli bir alan” diye konuştu.

Tehlike altındaki Latmos

Latmos’un doğal yapısının ve biyolojik çeşitliliğinin madencilik faaliyetleri nedeniyle tehdit altında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, bölgenin korunması gerektiğini belirtti. “Latmos’un eşsiz doğası ve dünyada sadece burada bulunan Latmos kazgagası gibi türler, yoğun madencilik faaliyetleri nedeniyle büyük tehlike altında. Bu bölgeyi koruyacak yasal bir statü sağlanmadığı takdirde, hem kültürel hem de doğal mirasımızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız” dedi.