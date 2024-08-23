Eü'nün Mezun Kart Uygulamasından 70 Bin Mezun Faydalanıyor

Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından Ege Üniversitesi (EÜ), mezunlarının üniversiteye olan bağlılığını sürdürebilmesi için başlattığı "Mezun Kart" uygulamasıyla büyük ilgi görüyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde hayata geçirilen bu proje, mezunların üniversitenin çeşitli imkanlarından faydalanmalarına devam etmelerini sağlıyor.

Mezun Kart uygulamasıyla bağlar güçleniyor

Ege Üniversitesinin Mezunlarla İlişkiler Ofisi tarafından hayata geçirilen "Mezun Kart" uygulaması, mezunlara üniversiteyle bağlarını güçlü tutma imkanı sunuyor. EÜ Mezunlarla İlişkiler Ofisi Birim Sorumlusu Sercihan Kadıoğlu, mezunların akademik, kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerinde destek olmaya devam etmek istediklerini belirterek, şu ana kadar 70 binden fazla mezunun bu karttan yararlandığını ifade etti.

Kadıoğlu, “Mezun Kart sayesinde mezunlarımız, üniversitenin sunduğu ayrıcalıklardan mezuniyet sonrasında da faydalanabiliyor. İş fırsatları ve mezun buluşmaları hakkında bilgilendirmeleri e-posta ve sosyal medya üzerinden sürdürüyoruz” dedi.

Etkinliklerle mezun-öğrenci bağları pekişiyor

Mezun buluşmaları kapsamında düzenlenen etkinlikler, konserler, ödül törenleri ve çeşitli sosyal aktivitelerle mezunları bir araya getiriyor. Kadıoğlu, “Sınıfta Mezun Var” etkinliği ile alanında başarılı mezunları öğrencilerle buluşturarak, onların deneyimlerini aktarmalarını sağladıklarını belirtti.

Kariyer etkinlikleri ve Ege’ye vefa projesi

EÜ Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru Kalyoncu ise, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın da Ege Üniversitesi mezunu olmasının büyük bir avantaj olduğunu vurguladı. Kalyoncu, “2024 yılının ‘Ege’ye Vefa’ yılı olarak ilan edilmesinin ardından, ‘Ege’ye Vefa’ söyleşilerini başlattık. Mezunlarımızla başarı hikayelerini ve öğrencilik yıllarını konuşuyoruz. Bu büyük aileye duyulan aidiyeti daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.