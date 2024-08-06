Ege Üniversitesi Spor Kulübü Yüzme Şubesi sporcusu Azra Kayra Öğmen, uluslararası yüzme sahnesinde elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Bulgaristan’ın Burgaz kentinde düzenlenen “11. International Swimming Talent Cup 2024” müsabakasında, 50 metre serbest ve 50 metre kelebek stillerinde birinci olarak altın madalya kazanan Öğmen, 100 metre serbest stilinde ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, 4x50 metre karışık bayrak ve 4x50 metre serbest bayrak stillerinde de birincilik elde ederek toplam dört altın madalya ile döndü.

Ulusal şampiyonada Türkiye üçüncülüğü

Manisa’da gerçekleştirilen “Turkcell Türkiye Yıldız - Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonası”nda 50 metre kelebek kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde eden Öğmen, ulusal başarılarına da bir yenisini ekledi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sporcunun uluslararası ve ulusal başarılarını övgüyle değerlendirdi. Budak, “Yeniden yapılandırdığımız Spor Kulübümüz; futbol, rugby, tenis, basketbol, voleybol ve yüzme gibi birçok alanda başarılı sonuçlar alıyor. Azra Kayra Öğmen’in hem uluslararası hem de ulusal alanda elde ettiği dereceler, üniversitemizin spor alanındaki başarısını pekiştiriyor. Sporcumuzu, teknik heyetimizi ve aileyi tebrik ediyorum” dedi.

Spor yatırımları ve altyapı

Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi'nde spor tesislerine yapılan yatırımların sürdüğünü belirtti. Budak, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sporla buluşmaları için gerekli tüm desteği sağlıyoruz. Kampüsümüzdeki spor tesisleri, öğrencilerimizin ve üniversite takımlarının profesyonel spor yapabilmelerine olanak tanıyor. Ayrıca çevre ilçelere de spor tesisleri kazandırıyoruz. Bu yatırımların meyvelerini, sporcularımızın ve takımlarımızın başarılarıyla alıyoruz” diye ekledi.