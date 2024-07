EURO 2024 yarı finalistleri bu akşam oynanacak iki maçla belli olacak. Saat 19.00'da oynanacak İngiltere - İsviçre maçının galibi yarı finalde saat 22.00'da oynanacak Türkiye - Hollanda maçının galibiyle eşleşecek.

Hollanda Milli Futbol Takımı ise sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Son zamanlarda gerçekleşen UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza, Hollandalı taraftarların Ferdi Kadıoğlu ve ailesine söylemleri dünya basınında geniş yer buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çeyrek final maçını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Almanya'da stadyumda izleyeceğini açıkladı. Hollanda Milli Takımının sosyal medyasından yapılan paylaşım ise futbolun asıl güzelliğini ortaya koydu.

Yapılan paylaşımda, " Sharing the love for the game." yani oyun için sevgimizi paylaşıyoruz cümlesi bulunuyor. Altındaki görselde ise Hollandalı ve Türk taraftarlar kol kola stadyuma ilerliyor.

Çeyrek final maçlarının galipleri, 10 Temmuz saat 22.00'da yarı final maçını oynayacak.