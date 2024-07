Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 maçları dün oynanan maçlarla sona erdi. Türkiye, Merih Demiral'ın golleriyle Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçın 90+5'inci dakikasında Mert Günok'un Baumgartner'in kafa vuruşunu kurtarması dünya gündeminde de yankı buldu. TRT spikeri Özkan Öztürk'ün "Ahtapot musun, örümcek misin, harikasın Mert" sözleri kurtarışı özetler nitelikteydi. Bu muhteşem kurtarış dünya basınında şu şekilde paylaşıldı:

Maçın anlatımını yapan Azeri spiker, Mert Günok'un kurtarışına "İlahi müdahale" şeklinde yorumladı.

İstatistiksel hesaplamalarla gol ihtimalini yazan 'The xG Philosophy', Mert Günok'un pozisyonunu %94

oranda gol olarak değerlendirmiş, %6'lık ihtimalle Günok'un kurtarış yapabileceğini paylaşmıştı.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick, "Beraberlik golünü atmak için zamanımız vardı. Çok da yaklaşmıştık ama Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks varken bu çok zordu." dedi. Gordon Banks, 1970 Dünya Kupası'nda Pele'nin kafa vuruşunda tıpkı Mert Günok'un kurtarışına benzer bir şekilde mucizevi bir kurtarışa imza atmış, tarihe adını yazdırmıştı.

Bleacher Report (ABD), sosyal medya hesabından "Heroic"(kahramanca) ismiyle pozisyonu paylaştı.

Actu Foot (Fransa), "Yılın en önemli kurtarışlarından biri" olarak paylaştı.

The Athletic(ABD) paylaşımında "Nefes kesici bir kurtarış! 94. dakikada ülkesini çeyrek finale taşıdı. Mert Günok, sonsuza dek Türk futbolunun kahramanları arasında anılacak" kelimelerini kullandı.

A quite simply astonishing save. In the 94th minute. To earn his country a place in the last eight at #EURO2024



Mert Gunok, a hero in Turkey forever more. pic.twitter.com/xtPJowZ5sL