Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 maçları dün oynanan maçlarla sona erdi. Türkiye, Merih Demiral'ın golleriyle Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçın 90+5'inci dakikasında Mert Günok'un Baumgartner'in kafa vuruşunu kurtarması dünya gündeminde de yankı buldu. TRT spikeri Özkan Öztürk'ün "Ahtapot musun, örümcek misin, harikasın Mert" sözleri kurtarışı özetler nitelikteydi. Bu muhteşem kurtarış dünya basınında şu şekilde paylaşıldı:

"İlahi müdahale"

Maçın anlatımını yapan Azeri spiker, Mert Günok'un kurtarışına "İlahi müdahale" şeklinde yorumladı.

İstatistiksel hesaplamalarla gol ihtimalini yazan 'The xG Philosophy', Mert Günok'un pozisyonunu %94

oranda gol olarak değerlendirmiş, %6'lık ihtimalle Günok'un kurtarış yapabileceğini paylaşmıştı.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick, "Beraberlik golünü atmak için zamanımız vardı. Çok da yaklaşmıştık ama Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks varken bu çok zordu." dedi. Gordon Banks, 1970 Dünya Kupası'nda Pele'nin kafa vuruşunda tıpkı Mert Günok'un kurtarışına benzer bir şekilde mucizevi bir kurtarışa imza atmış, tarihe adını yazdırmıştı.

Bleacher Report (ABD), sosyal medya hesabından "Heroic"(kahramanca) ismiyle pozisyonu paylaştı.

Actu Foot (Fransa), "Yılın en önemli kurtarışlarından biri" olarak paylaştı.

La parade MONUMENTALE de Mert Günok au bout du temps additionnel pour sauver la Turquie !!! 😱🤯🇹🇷



L’un des arrêts de l’année.



🎥 @beinsports_FR



pic.twitter.com/JCZWFKxtUh — Actu Foot (@ActuFoot_) July 2, 2024

The Athletic(ABD) paylaşımında "Nefes kesici bir kurtarış! 94. dakikada ülkesini çeyrek finale taşıdı. Mert Günok, sonsuza dek Türk futbolunun kahramanları arasında anılacak" kelimelerini kullandı.

A quite simply astonishing save. In the 94th minute. To earn his country a place in the last eight at #EURO2024



Mert Gunok, a hero in Turkey forever more. pic.twitter.com/xtPJowZ5sL — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 2, 2024

BBC Radyo 5 yorumcusu Matthew Upson da Mert Günok'u Gordon Banks'e benzetti: " Bu bir Gordon Banks anı. İnanılmaz"

BBC Radyo 5 yorumcusu Matthew Upson'dan Mert Günok'un Avusturya maçındaki son dakika kurtarışına övgü:



"Bu bir Gordon Banks anı. İnanılmaz"https://t.co/Lr9jeGSqbc pic.twitter.com/hrt0iQPu8f — BBC News Türkçe (@bbcturkce) July 3, 2024

Eurosport Fransa, kurtarışı şu şekilde paylaştı: "Avrupa Şampiyonası tarihinin en iyi kurtarışı? Mert Günok'un kurtarışı Türkiye için galibiyeti mühürledi.

The Telegraph'dan Jason Burt, " Biz az önce yüzyılın kurtarışını mı izledik?" cümlesiyle kurtarışı ve maçı anlatan bir yazı yazdı.