Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında bugün İspanya ve Fransa kozlarını paylaşacak. Münih Futbol Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic yönetecek.

İlk finalist belli oluyor

EURO 2024'ün ilk finalisti bu akşamki İspanya-Fransa mücadelesiyle belli olacak. Hakem Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Slovakya'dan Ivan Kruzliak olacak. Kazanan takım, Hollanda-İngiltere maçının galibi ile finalde karşılaşacak.

İspanya hep kazandı

İspanya, turnuvada bugüne kadar oynadığı tüm maçları kazanarak yarı finale geldi. İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden lider çıkan İspanyollar, son 16 turunda Gürcistan'ı ve çeyrek finalde ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finale yükseldi. Fransa ise D Grubu'nda Avusturya, Hollanda ve Polonya ile mücadele ederek, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle grubu ikinci sırada tamamladı. Son 16 turunda Belçika'yı, çeyrek finalde ise penaltılarla Portekiz'i eleyerek yarı finalist oldu.

Fransa gol yemiyor

Turnuvadaki performanslar incelendiğinde, İspanya'nın hücumda, Fransa'nın ise savunmada etkili olduğu görülüyor. İspanya, turnuvada attığı 11 golle en golcü takım unvanını elinde bulundururken, toplam 102 şutla en fazla gol arayan takım konumunda. Fransa ise turnuvada oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatarak sadece penaltıdan bir gol yedi.

İkili rekabette İspanya üstün

İspanya ve Fransa, A milli takım seviyesinde 37. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette geride kalan 36 maçın 16'sını İspanya, 13'ünü ise Fransa kazandı, 7 maç ise berabere sonuçlandı. İspanya'nın attığı 64 gole karşılık, Fransa 39 golle yanıt verebildi. Son dönemdeki maçlarda ise İspanya'nın bariz üstünlüğü bulunuyor. İspanyollar, son 16 yıldaki 8 müsabakada 5 kez galip geldi, Fransa ise 2 galibiyet elde etti ve 1 maç berabere sonuçlandı.

Fransa'dan akan oyunda gol yok

Fransa Milli Takımı, EURO 2024'te yarı finale kadar akan oyunda gol atmayı başaramadı. Avusturya'yı 1-0 yendikleri ilk maçta tek golü Avusturyalı Maximilian Wöber kendi kalesine attı. Hollanda ile 0-0 berabere kaldıkları ikinci maçın ardından Polonya ile 1-1 biten üçüncü maçta tek golü penaltıdan Mbappe kaydetti. Belçika karşısında 1-0 kazandıkları son 16 turu maçında golü Jan Vertonghen kendi kalesine gönderdi. Çeyrek finalde Portekiz ile 0-0 biten maçın ardından penaltılarla galip gelen Fransa, yarı finale yükseldi.