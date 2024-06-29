EURO 2024 grup aşamasının son karşılaşmasında, 39 yaşındaki İtalyan futbolcu Mattia Zaccagni, B Grubu'nda Hırvatistan ile oynanan maçın 90+8. dakikasında attığı golle İtalya'nın turnuvada bir üst tura yükselmesini garantiledi. Bu gol, maçı 1-1'e getirerek İtalya'nın gruptan çıkmasına olanak sağladı.

UEFA resmi oylamasında zirvede

UEFA EURO 2024'ün resmi hesabından yapılan oylamada, Zaccagni'nin bu kritik golü, grup aşamasının 3. maçlarındaki en iyi gol olarak seçildi. Bu oylamada Zaccagni, diğer önemli adaylar arasında sıyrılmayı başardı. Rakipleri arasında Türkiye'den Hakan Çalhanoğlu, İspanya'dan Ferran Torres ve Hollanda'dan Memphis Depay gibi yıldızlar vardı.

Önceki maçların gol kralları

Grup aşamalarının önceki maçlarında da dikkat çeken goller atıldı. İlk maçlarda Türkiye'den Mert Müldür ve ikinci maçlarda İsviçreli Xherdan Shaqiri, en iyi gol kategorisinde öne çıkan isimler oldu. Her iki oyuncunun golleri de turnuvanın en iyi anları arasında yer aldı.