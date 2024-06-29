Avrupa Futbol Şampiyonası 2024'te grup maçları tamamlandı ve son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Almanya-Danimarka ve İsviçre-İtalya maçları bugün oynanacak ve çeyrek finallere yükselecek ilk takımlar belirlenecek.

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A Milli Futbol Takımı ise F Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı başaran takımlar arasında yer aldı. Türkiye, 2 Temmuz'da Avusturya ile Leipzig Stadı'nda karşılaşacak.

İşte son 16 turunda oynanacak maçların detayları:

29 Haziran Cumartesi:

  • 19.00 İsviçre-İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)
  • 22.00 Almanya-Danimarka (BVB Stadı)

30 Haziran Pazar:

  • 19.00 İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena)
  • 22.00 İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)

1 Temmuz Pazartesi:

  • 19.00 Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)
  • 22.00 Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)

2 Temmuz Salı:

  • 19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)
  • 22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)

Avrupa Şampiyonası'nda heyecan dolu maçlar başlıyor!

Editör: Nurican ALBAYRAK