Avrupa Futbol Şampiyonası 2024'te grup maçları tamamlandı ve son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Almanya-Danimarka ve İsviçre-İtalya maçları bugün oynanacak ve çeyrek finallere yükselecek ilk takımlar belirlenecek.
A Milli Futbol Takımı ise F Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı başaran takımlar arasında yer aldı. Türkiye, 2 Temmuz'da Avusturya ile Leipzig Stadı'nda karşılaşacak.
İşte son 16 turunda oynanacak maçların detayları:
29 Haziran Cumartesi:
- 19.00 İsviçre-İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)
- 22.00 Almanya-Danimarka (BVB Stadı)
30 Haziran Pazar:
- 19.00 İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena)
- 22.00 İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)
1 Temmuz Pazartesi:
- 19.00 Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)
- 22.00 Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)
2 Temmuz Salı:
- 19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)
- 22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)
Avrupa Şampiyonası'nda heyecan dolu maçlar başlıyor!
Editör: Nurican ALBAYRAK