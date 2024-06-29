Bunlar da ilginizi çekebilir

A Milli Futbol Takımı ise F Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı başaran takımlar arasında yer aldı. Türkiye, 2 Temmuz'da Avusturya ile Leipzig Stadı'nda karşılaşacak.

Dortmund'da Nuri Şahin'in yardımcıları belli oldu

Dortmund'da Nuri Şahin'in yardımcıları belli oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası 2024'te grup maçları tamamlandı ve son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Almanya-Danimarka ve İsviçre-İtalya maçları bugün oynanacak ve çeyrek finallere yükselecek ilk takımlar belirlenecek.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.