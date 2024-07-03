Evde kedi beslemek, birçok insan için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Ancak, kedilerin sağlığı ve güvenliği için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. İşte kedi sahiplerinin göz önünde bulundurması gereken ipuçları:

1. Düzenli Veteriner Kontrolleri

Kedinizin sağlıklı kalması için düzenli veteriner kontrolleri önemlidir. Aşılar, parazit kontrolleri ve genel sağlık kontrolleri, kedinizin uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlar. Kedilerin en temel üç adet aşısı bulunur. Bunlar genellikle, karma, kuduz ve lösemi olarak sıralanır. Belirli periyotlarda bu aşılar üst üste uygulanmalıdır. Yavru aşı takvimi bittikten sonra ise yıllık olarak bu aşılar evcil hayvanınız için mutlaka tekrarlanmalıdır. Yıllık aşılarının dışında mutlaka uygulanması gereken bir diğer unsur ise parazit tedavidir. Bu işlem kedinizi, bit, pire gibi zararlı bakterilerden ve unsurlardan korurken aynı zamanda bağırsak sağlığı için de çok önemlidir. Parazit aşısı ise iç ve dış olarak ikiye ayrılmaktadır. Ortalama iki ayda bir ikisi birlikte yapılmalıdır. En önemli nokta ise aşılarının süreci hakkında mutlaka veteriner hekime danışılmalı ve takibi hekim tarafından yapılmalıdır.

2. Beslenme

Kedinizin beslenme düzeni, sağlığını doğrudan etkiler. Kaliteli kedi maması kullanmak ve kedinizin ihtiyaçlarına göre beslenme programı oluşturmak önemlidir. Çikolata, soğan, sarımsak ve üzümler gibi bazı yiyecekler kediler için zehirli olabilir. Ayrıca kediler için su ihtiyacı en önemlisidir. Sağlıklı bir yaşama sahip ve uzun ömürlü olmaları için bol su tüketmeleri gerekiyor. Kedinizin daha sık suyla karşılaşmasını sağlamalısınız. Bunun için yapılması gereken şey ise evin iki farklı noktasına su bırakılmasıdır. Aynı zamanda kediler temizliği seven hayvanlardır, mama ve su kaplarının mutlaka sık sık yıkanması gerekir. En önemli nokta ise kedilere özellikle -yavrulara bilinenin aksine- süt verilmemelidir. Anne sütü dışındaki bütün sütler yavru kedilerde ishale, bağırsak hastalıklarına hatta ölümcül sonuçlara neden olabilir.

3. Temizlik ve Hijyen

Kedinizin yaşam alanının temizliği ve hijyeni, hem kedinizin hem de evinizde yaşayan diğer bireylerin sağlığı için kritiktir. Kum kabı düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Ayrıca doğru mamalar, vaktinde yapılmış aşılar ve rahat yaşam koşulları kedinizin derisinin ve tüylerinin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Düzenli olarak tarama işleminin gerçekleşmesi, ölü tüylerin ve derilerinin toplanması, evin temizliği, kedinin kıl yutmalar ve bağırsak tıkanmaları gibi problemleri engelleyecektir. Tarama işlemi için doğru ve uygun tarağı seçerek kedinizi baş bölgesinden başlayarak tüm alanı -kuyruk dahil- düzenli olarak taramalısınız. Aynı zamanda genellikle yavru kedilerde göz çapaklanması, kapanması ve yaşarma gibi problemler görülür. Bu durumlarda mutlaka veteriner hekiminizden destek almalısınız. Ancak yaşarma, çapaklanma gibi durumlarda göz temizliğini pamuk ve veterinerden aldığınız özel losyonlarla –bastırmadan- kolayca halledebilirsiniz. Ayrıca kedinize uygun ve özel bir tırnak makası temin ettikten sonra pembemsi alana inmeyecek şekilde tırnaklarını da belirli aralıklarla evde kesebilirsiniz.

4. Toksik Maddelerden Uzak Tutma

Kedinizin erişebileceği alanlarda toksik maddeler bulundurmamak önemlidir. Temizlik ürünleri, bazı bitkiler (örneğin, zambaklar) ve ilaçlar kediler için tehlikeli olabilir. Yiyecekleri kedinizin erişemeyeceği yerlerde saklayın. Meraklı bir kedi için dolaplara kedi geçirmez kilitler takmak gerekli olabilir. Yemek pişirirken veya yemek yerken kedinizi tezgah üzerine bırakmayın. Onlara sofra artıkları ile beslemeyin. Özellikle tatillerde daha dikkatli olmak önemlidir. Etrafta muhtemelen daha cazip “insan maması” vardır ve bunların çoğu kedinizin karnını rahatsız edebilir ve hatta onlara zarar verebilir. Kedinizin bu yiyeceklerden birini yediğini fark ederseniz veya bundan şüphelenirseniz, hemen veterinerinize götürün. Bu yiyeceklerden bazıları kedinize sadece hafif rahatsızlık verebilirken, diğerleri sağlıkları için çok daha tehlikeli olabilir. Şüpheniz varsa, veterinerinizden rehberlik isteyin.

5. Kedinizin Güvenliği İçin Evde Düzenlemeler

Kedinizin evde güvenli bir şekilde dolaşabilmesi için bazı düzenlemeler yapmalısınız. Pencerelerin ve balkonların güvenliğini sağlamak, elektrik kablolarını saklamak ve kırılabilir eşyaları kedinizin ulaşamayacağı yerlere koymak önemlidir. Eğer bahçeniz var ise bahçenizin çevresine uygun malzemelerden yapılmış bir çit ekleyin. Bu, evcil hayvanlarınızın güvenli bir şekilde dolaşmalarını sağlar ve potansiyel tehlikelere karşı korur. Bahçe kapılarını zamanlı kapatma sistemleriyle donatın. Bu, evcil hayvanlarınızın kontrolsüz bir şekilde dışarı çıkmasını engelleyecektir. Bahçenize gölge sağlamak için ağaçlar veya açılır kapanır şemsiyeler ekleyin. Bu, kedi ve köpeklerinizin sıcak hava koşullarında rahatlamalarını sağlar. Evcil hayvanlarınız için açık ve kapalı alanlar arasında denge sağlayın. Açık alanlar, güneşin tadını çıkarabilmelerine olanak tanırken, kapalı alanlar onlara dinlenme ve gölgeleme fırsatı sunar. Kedi ve köpeklerin güvenle keşfetmelerine izin vermek için evcil hayvan dostu bitkiler ekleyin. Örneğin, kedilerin mentol kokulu bitkileri severken, köpeklerin dayanıklı oyun bitkileri hoşlarına gidebilir.

6. Egzersiz ve Oyun

Kedinizin fiziksel ve zihinsel sağlığı için düzenli egzersiz ve oyun çok önemlidir. Kedinizin enerjisini atabilmesi için çeşitli oyuncaklar ve oyun alanları sağlamak, aynı zamanda onunla vakit geçirmek kedinizin mutluluğunu artırır. Bahçenizde evcil hayvanlarınızın oyun oynayabileceği alanlar oluşturun. Kedilere tırmanma ağaçları veya oyun setleri, köpeklere ise çeşitli oyuncaklar ekleyin. Kedi ve köpekleriniz için dış mekan oyuncakları ekleyin. Tırmanma platformları, tüneller ve oyun setleri, onların bahçede aktif olmalarına olanak tanır.

7. Sosyalleşme

Kedinizin sosyalleşmesi, hem onun hem de sizin yaşam kalitenizi artırır. Kedinizin diğer evcil hayvanlarla ve insanlarla sağlıklı bir şekilde etkileşime girmesini sağlamak önemlidir.