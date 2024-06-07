Bu nefis ve ferahlatıcı içeceği hazırlamak için sadece birkaç basit malzemeye ihtiyacınız var. İşte evde kolayca yapabileceğiniz "Cool Lime" tarifi:

Malzemeler:

2 adet limon

2 yemek kaşığı bal veya agave şurubu

2 su bardağı buz

1 su bardağı soğuk su

Birkaç dilim taze nane yaprağı (isteğe bağlı)

Yapılışı:

İlk olarak limonların suyunu sıkarak bir karıştırma kabına alın. Üzerine bal veya agave şurubunu ekleyerek karıştırın, şekerin tamamen erimesini sağlayın. Buzları blender'a koyun ve üzerine limon suyu ve suyu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve homojen bir kıvam elde edene kadar blendırın. Bardaklara dökmeden önce içeceğinizi tadarak tatlandırma miktarını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak içeceğin üzerine taze nane yaprakları ekleyerek servis yapabilirsiniz.

Bu serinletici "Cool Lime" içeceği, yaz sıcağında size harika bir ferahlık sağlayacak. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, aynı zamanda sağlıklı ve doğal malzemelerle yapıldığı için içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor.