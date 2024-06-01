Güzellik tutkunları buraya! Kişisel bakım ve kozmetik devi Eve Shop, yaz sezonuna özel dev bir indirim kampanyası başlattı. 1 ve 2 Haziran tarihlerinde geçerli olacak kampanyada, tüm ürünlerde yüzde 50 indirim fırsatı sunuluyor.

Makyaj malzemelerinden saç bakım ürünlerine, parfümlerden cilt bakım ürünlerine kadar aradığınız her şeyi bulabileceğiniz Eve Shop'ta, bu indirimle bütçenizi sarsmadan alışveriş yapabilirsiniz.

150 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 50 indirim

Kampanyadan yararlanmak için tek yapmanız gereken, Eve Shop mağazalarını veya web sitesini ziyaret ederek 150 TL ve üzeri alışveriş yapmak.

Her 150 TL'de 75 TL kâr!

Bu kampanya ile her 150 TL'lik alışverişinizde 75 TL kâr edeceksiniz. 300 TL'lik alışverişte 150 TL, 500 TL'lik alışverişte 250 TL ve 1000 TL'lik alışverişte tam 500 TL indirim kazanabilirsiniz.

Unutmayın, bu kaçırılmayacak fırsat sadece 1 ve 2 Haziran tarihlerinde geçerli! Yazın güzelliğine güzellik katmak için hemen Eve Shop'a uğrayın veya web sitesini ziyaret edin.