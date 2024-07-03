Friends dizisindeki Chandler Bing karakteri ile dünya çapında tanınan Perry, 28 Ekim 2023 tarihinde Malibu'daki evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu. Perry'nin vefatıyla ilgili soruşturma hala sürerken, oyuncunun servetinin 1,5 milyon dolar olduğu belirlendi.

1,5 Milyon Dolarlık Miras Vakfa Kaldı

Matthew Perry'nin servetinin ölümünden önce Woddy Allen'ın Annie Hall filmindeki karakterinden esinlenerek kurulan ve 120 milyon doların üzerinde değeri olan Alvy Singer Living Trust vakfına bağışlandığı ortaya çıktı. Son mahkeme belgelerine göre, Perry'nin serveti 1,5 milyon dolar olarak açıklandı ve bu servet artık vakfın parçası oldu.

6 Milyon Dolarlık Ev

Başlangıçta tahmin edilenden daha yüksek bir servete sahip olduğu düşünülen Perry'nin, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde herhangi bir gayrimenkulü olmadığı iddia ediliyor. Ancak, Pacific Palisades'te hayatını kaybettiği 6 milyon dolarlık evin vasisi olarak Lisa Ferguson'un adı geçiyor.

Ölüm Nedeni Hala Araştırılıyor

Los Angeles polisi, Matthew Perry'nin ölümüne dair soruşturmayı sürdürüyor. Perry'nin vücudunda bulunan ketaminin nasıl elde edildiği ve ölümüne nasıl etki ettiği detaylı bir şekilde araştırılıyor. İddialara göre, soruşturma sona yaklaşıyor ve birkaç kişinin sorumlu tutulabileceği belirtiliyor.