Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2024'te İmamoğlu'na suikast olabileceğini bildirdiği tutanak ortaya çıktı. GBT'si temiz rapor edildi.

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun, 16 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye binasına giderek Ekrem İmamoğlu'na yönelik olası bir suikast girişiminden söz ettiği anlara ait ihbar tutanağı ve güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Tutanakta, müebbet cezası almış Tengioğlu'nun GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusunda "olumsuzluk bulunmadığı" yönünde rapor düzenlendiği bilgisi dikkat çekti.

Suikast ihbarı belgelerle doğrulandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırının ardından gündeme gelen skandal iddiaya ilişkin belgeler kamuoyuyla paylaşıldı. 16 Aralık 2024'te Saraçhane'deki İBB binasına gelen Selçuk Tengioğlu, güvenlik personeline Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast olabileceğini söyledi.

İSTGÜVEN personeli tarafından düzenlenen tutanakta, şahsın ihbarı üzerine emniyet güçlerinin çağrıldığı, yapılan GBT kontrolünde ise "olumsuz bir duruma rastlanmadığı" ifadesi yer aldı.

Müebbet alan zanlıya 'Temiz GBT' raporu

Tutanağa göre, cezaevinden şartlı tahliye ile serbest bırakılmış olan ve evlat katili olarak müebbet hapis cezası almış Selçuk Tengioğlu'nun GBT sorgusunda herhangi bir risk görünmemesi dikkat çekti. Tutanakta, "Şahsın GBT kontrollerinde olumsuzluk bulunmadı" ifadesi yer aldı.

Emniyetin açıklaması: 'Kanaatlere dayalı ihbar'

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ihbarın 2024 Aralık ayında yapıldığı, şahsın 2004 yılında kasten öldürme suçundan müebbet hapis aldığı ve 2020'de şartlı tahliye ile serbest kaldığı belirtildi.

Emniyet açıklamasında, ihbarın yalnızca kişisel kanaatlere dayandığı, somut bir bilgi içermediği, yazılı ifade verilmediği ve hukuki süreçlerin usule uygun yürütüldüğü aktarıldı.

İBB'den resmî başvuru yapılmadı

Emniyetin açıklamasında ayrıca İBB yetkilileriyle yapılan görüşmelere yer verildi. Belediyenin, şahısla kendi güvenlik birimleri aracılığıyla görüştüğü ve herhangi bir resmî başvuruda bulunmayacaklarını bildirdiği belirtildi.

'İmamoğlu'na zarar verebilirler'

Emniyet kaynaklarına göre, Tengioğlu ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nu sevdiğini, yardımlar aldığını ancak başkanın siyasi ittifaklarından rahatsız olan bazı kesimlerin zarar verebileceğini düşündüğünü aktardı. İddiaların herhangi bir bilgiye dayanmadığı da ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi;

Öte yandan bahse konu ihbar ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddiaları ile ilgili olarak;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır.

Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, ihbarcı aranarak belediye binasına çağrılmış, ön incelemede şahsın 2004 yılında Kasten Öldürme suçundan Müebbet hapis cezası alan ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılan Selçuk TENGİOĞLU isimli şahıs olduğu anlaşılmış, özel güvenlik personelleri eşliğinde şahıs ile yapılan görüşmede; adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM parti ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan milliyetçi kesimler tarafından kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü, cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı olarak ifade vermek istemediğini beyan etmiştir.

Ayrıca belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk TENGİOĞLU isimli şahısla görüşme yapacağını bildirmişlerdir.

Söz konusu ihbar, usulüne uygun şekilde değerlendirilmiş, ihbarın somut delilere dayanmadığı, yalnızca kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğu, bahse konu durumun 5 yıl önceki hapiste kaldığı dönemle ilgili olduğu anlaşılmış, ilgili süreç tamamen yasal mevzuat çerçevesinde ihbarın içeriğiyle sınırlı kalmak kaydıyla sonuçlandırılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ