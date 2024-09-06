Toronto Üniversitesi'nin üç yıl süren kapsamlı araştırması, evliliğin sağlık üzerindeki etkilerini cinsiyete göre farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu. Araştırma, 60 yaş ve üzerindeki 7 bin 600 Kanada vatandaşının sağlık verilerini inceledi ve evli erkeklerin bekar yaşıtlarına göre iki kat daha sağlıklı yaşadığını belirledi.

Erkeklerin sağlığını artıran evlilik

Araştırmanın sonuçlarına göre, evlilik erkeklerin sağlıklı yaşlanma sürecinde önemli bir rol oynuyor. Evli erkeklerin yaşam alışkanlıklarını iyileştirme ve sürdürme konusunda daha başarılı olduğu görülüyor. Evlilik, bireyler arasında motivasyon sağlayarak sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek gibi konularda olumlu etkiler yaratıyor. Bu faktörler, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı iyileştiriyor.

Kadınlarda farklı bir durum

Araştırmanın kadınlarla ilgili bulguları ise ilginç bir farklılık gösteriyor. Bekar kadınların, evli, dul veya boşanmış kadınlara kıyasla daha sağlıklı yaşlandığı tespit edildi. Bu durum, evliliğin kadınlar üzerindeki etkilerinin erkeklerdeki kadar belirgin olmadığını ve kadınlarda farklı sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyuyor.

İdeal yaşlanma ve sağlık

Araştırmacılar, ideal yaşlanmayı, günlük yaşam aktivitelerini engelleyen ciddi sağlık sorunlarından uzak durmak olarak tanımlıyor. Bu süreçte yüksek düzeyde mutluluk, fiziksel ve zihinsel sağlık önemli bir rol oynuyor.

Sonuçlar, evliliğin erkeklerin yaşam kalitesini artırarak uzun ömürlü olmalarını sağladığını gösteriyor. Ancak kadınlar üzerindeki etkilerin farklı olması, evliliğin sağlık üzerindeki etkilerinin cinsiyete göre değişebileceğini vurguluyor.