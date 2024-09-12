Orijinal yapımları ve çeşitli içerikleriyle dikkat çeken platform, kullanıcılarına her türden dizi, film ve program sunarak geniş bir izleyici kitlesi elde etti. Exxen’in sunduğu en iyi yapımları sizler için derledik.

İzlenmesi Gereken Exxen Dizileri

Şeref Bey

Onur Ünlü’nün yönetmen koltuğunda oturduğu Şeref Bey, Haluk Bilginer’in başrolünde olduğu bir komedi dizisi. Arnavutluk’tan Türkiye’ye dönen bir aşçının hikâyesine odaklanan dizi, ilginç karakterlerle ve esprili anlatımıyla izleyicilerden tam not alıyor. 10 bölümlük bu yapımda, Şeref Bey’in Türkiye’deki yeni yaşamı eğlenceli bir dille aktarılıyor.

Hükümsüz

Ömer Faruk Solak’ın yönetmenliğini üstlendiği Hükümsüz, polisiye ve gerilim türlerini başarıyla birleştiren bir yapım. Hukuk dünyasında güçlü bir kadın olan Esma’nın, genç avukat Filiz ile yaşadığı olaylar ve çözülmesi gereken bir cinayet etrafında dönen dizi, izleyicilere gizem dolu bir hikâye sunuyor.

Gibi

Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleminden çıkan Gibi, absürt mizahı ve özgün tarzıyla Exxen’in en popüler dizilerinden biri. Yılmaz, İlkan ve Ersoy’un sıradan olaylar üzerine girdikleri tartışmaların yarattığı kaos dolu durumları konu alan bu komedi, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Vahşi Şeyler

Kısa bölümleriyle dikkat çeken Vahşi Şeyler, boşanma arifesinde olan bir çiftin hikâyesini anlatıyor. Nurgül Yeşilçay ve Selim Bayraktar’ın başrollerde olduğu yapım, sürükleyici bir ilişki dramını ekrana taşıyor.

İşte Bu Benim Masalım

Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven’in başrollerini paylaştığı İşte Bu Benim Masalım, müzikal öğelerle süslenmiş bir gençlik dizisi. Genç bir kızın sahne korkusunu aşarak hayallerinin peşinden koşma hikâyesini anlatan bu yapım, özellikle genç izleyiciler arasında popüler.

İzlenmesi Gereken Exxen Programları

Tolgshow Filtresiz

Tolga Çevik’in doğaçlama yeteneğini konuşturduğu Tolgshow Filtresiz, Exxen’in en çok izlenen programları arasında. Absürt komedinin sınırlarını zorlayan bu şov, her yaş grubundan izleyiciye hitap ediyor.

Katarsis

Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis, ünlü konukların derinlemesine psikolojik analizlerini içeriyor. Hayat hikayeleri, travmalar ve duygusal anılar bu programda tüm çıplaklığıyla seyirciye aktarılıyor.

Konuşanlar

Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar, izleyici katılımıyla şekillenen mizahi bir format. İzleyicilerin komik hikayeleri ve Hasan Can Kaya’nın esprili yorumlarıyla şekillenen program, Exxen’in en çok izlenen yapımlarından biri haline geldi.

Exxen, sunduğu farklı türlerdeki içerikleriyle Türkiye’nin dijital platformları arasında yerini sağlamlaştırırken, orijinal yapımlarıyla izleyicilerine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.