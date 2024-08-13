Eyüp Lojistik, gayrimenkul sektörüne adım atarak büyük bir yatırıma imza atıyor. Intro Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında gerçekleştirilen bu proje ile Çatalca’da 40 bin metrekarelik arazi üzerine toplam 800 milyon TL değerinde lojistik depo merkezi inşa edilecek.

Çatalca’da lojistik depo merkezi yatırımı

Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, 550 milyon TL değerindeki arazinin imar işlemlerini tamamladıklarını ve bölgedeki lojistik depolama ihtiyacını büyük ölçüde giderecek bir merkez kuracaklarını açıkladı. Bu yatırımın, e-ticaretin hızla gelişmesiyle artan depo talebine cevap vermek üzere hayata geçirildiğini belirten Bartık, yıllık yaklaşık 150 milyon TL gelir elde etmeyi öngördüklerini ifade etti.

Gayrimenkul sektöründe yeni bir oyuncu: Intro Gayrimenkul A.Ş.

2022 yılında kurulan Intro Gayrimenkul A.Ş., ilk yatırımını İstanbul Çatalca’da gerçekleştiriyor. Eyüp Bartık, şirketin gayrimenkul sektörüne yenilikçi ve sürdürülebilir projeler kazandırmayı hedeflediğini belirtti. Bartık, şirketin "depootel" konseptiyle, depolama sorununu çözüme kavuşturmayı ve sektörde fark yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Sektöre yön verecek projeler

Intro Gayrimenkul A.Ş.’nin güçlü finansal yapısı ve yenilikçi tasarım anlayışıyla sektörde çığır açmayı hedeflediğini vurgulayan Bartık, şirketin gayrimenkul sektöründe özgün ve sürdürülebilir projeler üreterek, Türkiye’nin aranan firması olacağını belirtti. Ayrıca, Bartık, firmanın lojistik sektörü gibi gayrimenkul alanında da parlayan bir yıldız olacağını ifade etti.