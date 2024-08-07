Yaşar Holding'in Pınar sponsorluğunu çekeceği haberlerinden sonra bütün gözler Karşıyaka Spor Kulübü'ne dönmüştü. Sponsorluk durumuyla ilgili resmi açıklama kulüpten geldi.

Karne Medya Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu, 5 Ağustos Pazartesi günkü Haber Ekspres Gazetesi'nde kaleme aldığı yazısında, bu durumun nelere sebep olabileceğini söylemişti.

Uzun seneler "Pınar Karşıyaka" olarak tanınan ve Avrupa arenasında da isminden söz ettiren Karşıyaka Basketbol, artık yoluna "Pınar"sız devam edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Karşıyaka Spor Kulübü'nün kapısı Yaşar ailesine her zaman açıktır" ifadeleri kullanıldı.

Kulübün açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Uzun yıllardır Karşıyaka Spor Kulübü’ne her anlamda paha biçilemeyecek kadar destek sağlayan, özellikle basketbolda Türkiye’nin sayılı birlikteliklerinden birine imza attığımız Yaşar Holding ve Pınar markası, isim hakkı sponsorluğundan çekileceğini belirtmiştir.

Başantrenörümüz Ufuk Sarıca’nın bildirimleri ışığında 2024-2025 sezonu için dört dörtlük bir takım kurma hedefiyle yola çıktık. Bu noktada altı yabancı oyuncu transferimiz ile birlikte yerli rotasyonumuz çok iyi bir şekilde tamamlandı. Hedefleri olan, basketbol kültürümüze yakışır bir takım oluşturmuşken, böyle bir tarihte bu haber ile karşılaşmak, camiamızı derinden üzmüştür.

Karşıyaka Spor Kulübü’nün kapısı her zaman Yaşar Ailesi’ne açıktır. Bunun aksi hiçbir zaman, hiçbir şart altında düşünülemez. Bununla birlikte; sorumluluklarımız gereği, Yönetim Kurulu olarak bu zor şartlarda hızlı aksiyon almamızın elzem olması sebebiyle yeni sponsorlukların arayışına girilmiştir.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu"