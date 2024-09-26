Ege TV'de yayınlanan "Nevzat Dönmez’le Kentin Sesi" programına katılan Karne Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu, İzmir medya dünyasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin, sahibi olduğu günlük yayınlanan gazeteyi satmak istemesini sert şekilde eleştiren Gündoğdu, Cemiyet Başkanı Dilek Gappi’ye, “Babanın malını mı satıyorsun? Kime sordun?” diye seslendi.

Gündoğdu, İzmir medyasında, bugüne kadar kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir yatırımı yaparak Ege TV, Haber Ekspres Gazetesi, Radyo Pause ve Haberekspres.com.tr internet sitesini kurduğunu dile getirerek, “Bu dört kurumu içine alan Karne Medya Grubu’nda, 61 basın fikir işçisi sigortalı gencecik gazeteciler çalışıyor. Toplam çalışan sayımız 73. TRT’den sonra İzmir’de en çok kadrolu gazeteci çalıştıran grubuz. Ben yatırımı seven iyi bir işletmeciyim. Gazeteciyim diye bir iddiam yok. Ama yanımızda çalışan genç gazeteci arkadaşlar, bana gelip, ‘Gazeteciler Cemiyeti Başkanı neden bize gelmiyor’ diye soruyorlar. Ben de onlara ‘Nedenini bilmiyorum, gidin kendisine sorun’ demek zorunda kalıyorum. Bu cemiyet başkanı bugüne kadar İzmir’e hiçbir şey yapmadı gazeteciler adına. Öncekiler de yapmadı ama gazete işletmelerinin hakkını yiyen bir hata yaptılar. Cemiyet Gazetesi diye bir gazete kurdular. İşsiz gazetecilere iş sağlamak için. Bu çok güzel bir şey ama şimdi işi gücü olanları gazetenin yönetimine koymuşlar. Gazetecilerin gazetesi olması gereken gazete, gazetelerin hakkını yiyor, onlardan haber çalıyor. Daha önce sahibi olduğum gazetede muhabirlerimizin, askıda yakaladığı vagon vardı. Cumhurbaşkanlığına yapılan bir vagonun özel haberimizdi. İçeriden bir şekilde çalıp kendi manşetlerine taşıdılar. Gitsinler tekzip versinler, bunu konuşalım” dedi.

"Bu basın ahlaksızlığıdır"

Gündoğdu, şöyle devam etti: “Gazeteciler için çıkarıyoruz dedikleri gazete ile yüzlerce kişinin ekmek yediği diğer gazetelere rakip oldular. İzmir’de yayımlanan 6-7 gazetenin ortağı gibi oldular. O kurdukları ve resmi ilan alabilmek için tek kuruş para harcamadıkları gazeteyi şimdi 20 milyon liraya satmak istiyorlar. Haber Ekspres’i alırken aldığımız kişi gazete işletmeciliğini bilmeyen birisiydi. Gazete kapanmaya yüz tutmuştu. Aydın Bilgin gibi bir üstadın kurduğu gazete yerlerde sürünürken sahip çıkmayan bir cemiyetten bahsediyoruz. Cemiyet, “Ne kadar çok gazete batarsa o kadar çok Basın İlan payı alırım” hesabı yapıyordu. Bu basın ahlaksızlığıdır” dedi.

"Ne olacak bu insanlar? Vicdanınız nerede?"

Cemiyet Başkanı Dilek Gappi’nin İzmir’de yayımlanan gazetelerin sahipleri ile “Basın İlan Kurumu çok baskı yapıyor. Birleşmemiz gerekiyor” diye toplantılar yapıyor. Şimdi diğer gazete sahipleri de diyor ki ‘Biz cemiyet gazetesini havuza atalım, satalım, diğer gazeteler de birleşsin’ diyorlar. Bunu toplantıda söylerken utanmıyor musunuz? Birleşmek ne demek? 70 küsur yıllık Ege Telgraf, Ticaret Gazetesi, hepsi babalarından kalma. Birleşmek ne demek? Gazeteler birleştiğinde işsiz gazeteci ordusu ortaya çıkacak. Bunu düşünen var mı? 8 gazete birleşti, 4 gazete oldu. Bugün 8 gazetede en az 88 gazeteci çalışıyor. Birleşip 4 gazete olduklarında çalışan gazeteci sayısı 44’e düşecek. Geri kalan 44 gazeteci ne yapacak, düşünen yok. Ne olacak bu insanlar? Vicdanınız nerede? İnşallah Basın İlan Kurumu, beni bunun için bir görüş almaya çağırır. Gazete sahiplerini, ‘Birleşmezseniz sizi batırırız’ diyen varmış gibi tehdit altında gösteriyorlar. Basın İlan Kurumu denetim yaparsa, resmi ilan haklarının elinden alınacağından çekiniyorlar. Denetimden kimse korkmamalı. Basın İlan Kurumu’nun kriterlerini herkes yerine getirirse ortada sorun olmaz. Biz tam 61 kişiyle bu yüzden çalışıyoruz. Denetime açığız” diye konuştu.

"Oy veren gazetecilerin hakları yakanızda"

Programda, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’ye seslenen Gündoğdu, “Dilek Gappi, sana sesleniyorum. Kimin parasıyla kurdun ki, sen bu gazeteleri havuza atma kararı alıyorsun? Seni seçen 800 kişiye sordun mu? Nasıl bir vicdanınız var sizin? Şu anda mezarda olan saygıyla andığımız gazetecilerimiz var. Onların üyelikleriyle, onların paralarıyla gelmiş bir cemiyetten bahsediyorum. Seni buraya gazetecilerin başında dur, ekmek yesinler diye getirmişler. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Vicdanınız yok. Oy veren gazetecilerin hakları sizin yakanızdadır. Bu hak bir gün ah olarak geri döner. Bu gazete kurulurken 7 tane daha gazete vardı. Bir gün beklemeden Basın İlan’a girip para almaya başladılar. Bu gazetelerin hakkından alarak girdiler” diye konuştu.

"Kime sordun?"

Gündoğdu, Cemiyet Başkanı Gappi’ye, “Her şey oldun da şu gazetecilerin başında bir abla olamadın. Bundan insan sıkılır biraz. Genç gazetecilerin çalıştığı bir kurumu ziyaret etmek yerine Susurluk’ta düğüne gitmeyi tercih ediyorsun. Bu çocuklara senin borcun var. Bu çocukların hepsi cemiyete üye olmak için bekliyor. Komisyon toplanmıyor. Madem bu gazeteyi 20 milyon liraya satıyorsun. Bu parayı cemiyet üyelerine dağıtmak zorundasın. Orada bu kişilerin hakkı ve emeği var. Elini vicdanına koy Dilek Gappi. Bu parayı alınca ne yapacağını anlat. Babanın malını mı satıyorsun? Kime sordun?” diye sordu.