Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir hafta daha başlıyor. 29 Eylül Pazar günü, Gaziantepspor ve Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Taraftarların büyük bir merakla beklediği bu mücadele, iki takımın da sezon hedefleri açısından kritik bir öneme sahip.
Maç bilgileri
- Tarih: 29 Eylül 2024
- Saat: 16.00
- Kanal: beIN SPORTS 2
- Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
- Hakem: Arda Kardeşler
- Yan Hakemler: A. Uğur Sarı, Murat Şener
Gaziantepspor’un durumu
Gaziantepspor, sezonun ilk haftalarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Takım, son dönemde gösterdiği formla taraftarlarını umutlandırırken, iç sahada alacağı galibiyetle puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Eyüpspor’un hedefleri
Eyüpspor ise, bu maçı kazanarak, ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Son maçlarda yaşadığı sıkıntıları geride bırakmak isteyen Eyüpspor, zorlu deplasmanda puan almak için sahada elinden geleni yapacak.