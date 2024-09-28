Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir hafta daha başlıyor. 29 Eylül Pazar günü, Gaziantepspor ve Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Taraftarların büyük bir merakla beklediği bu mücadele, iki takımın da sezon hedefleri açısından kritik bir öneme sahip.

Maç bilgileri

Tarih: 29 Eylül 2024

Saat: 16.00

Kanal: beIN SPORTS 2

Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Hakem: Arda Kardeşler

Yan Hakemler: A. Uğur Sarı, Murat Şener

Gaziantepspor’un durumu

Gaziantepspor, sezonun ilk haftalarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Takım, son dönemde gösterdiği formla taraftarlarını umutlandırırken, iç sahada alacağı galibiyetle puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Eyüpspor’un hedefleri

Eyüpspor ise, bu maçı kazanarak, ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Son maçlarda yaşadığı sıkıntıları geride bırakmak isteyen Eyüpspor, zorlu deplasmanda puan almak için sahada elinden geleni yapacak.